Кулеба приветствовал флагман 6-го флота США в Черном море: дополнительные 18 400 тонн дипломатии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что присутствие США и НАТО в Черноморском регионе будет способствовать безопасности.

Об этом он написал в Twitter, комментируя прибытие в Черное море флагмана 6-го флота США, сообщает "Европейская правда".

"Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению и готовы совместно работать над укреплением безопасности Черноморского региона. Дополнительные 18 400 тонн дипломатии, несомненно, способствуют этой цели", – написал Кулеба.

Welcome, #USSMountWhitney. Ukraine has been calling for and strongly supports enhanced presence of our U.S. and NATO partners in the region. We are ready to work together on strengthening the Black Sea security. Additional 18,400 tons of diplomacy are surely helpful to this aim. https://t.co/XHrsvhfQPC