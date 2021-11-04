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Кулеба приветствовал флагман 6-го флота США в Черном море: дополнительные 18 400 тонн дипломатии

Четверг, 4 ноября 2021, 20:18
Кулеба приветствовал флагман 6-го флота США в Черном море: дополнительные 18 400 тонн дипломатии
Фото c Twitter U.S. Naval Forces Europe-Africa

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что присутствие США и НАТО в Черноморском регионе будет способствовать безопасности.

Об этом он написал в Twitter, комментируя прибытие в Черное море флагмана 6-го флота США, сообщает "Европейская правда".

"Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению и готовы совместно работать над укреплением безопасности Черноморского региона. Дополнительные 18 400 тонн дипломатии, несомненно, способствуют этой цели", – написал Кулеба.

Американский корабль USS Mount Whitney 4 ноября вошел в воды Черного моря. На корабле осуществляют управление и руководство действиями военно-морских сил США.

Кроме того, он оснащен многими приборами радиотехнической разведки, наблюдения за воздушной, надводной и подводной обстановкой.

Минобороны РФ заявило, что отслеживает маневры корабля в Черном море.

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Темы: СШАЧерное мореМИД
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