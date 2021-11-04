Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба приветствовал флагман 6-го флота США в Черном море: дополнительные 18 400 тонн дипломатии

Четверг, 4 ноября 2021, 21:18
Фото c Twitter U.S. Naval Forces Europe-Africa

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что присутствие США и НАТО в Черноморском регионе будет способствовать безопасности.

Об этом он написал в Twitter, комментируя прибытие в Черное море флагмана 6-го флота США, сообщает "Европейская правда".

"Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению и готовы совместно работать над укреплением безопасности Черноморского региона. Дополнительные 18 400 тонн дипломатии, несомненно, способствуют этой цели", – написал Кулеба.

Американский корабль USS Mount Whitney 4 ноября вошел в воды Черного моря. На корабле осуществляют управление и руководство действиями военно-морских сил США.

Кроме того, он оснащен многими приборами радиотехнической разведки, наблюдения за воздушной, надводной и подводной обстановкой.

Минобороны РФ заявило, что отслеживает маневры корабля в Черном море.

Темы: СШАЧерное мореМИД
powered by lun.ua
Главное сегодня

Австрия ввела ограничения для непривитых

CNN: Глава ЦРУ отправился в Москву предупредить Россию о наращивании войск возле Украины

Порошенко "очень приятны" последние рейтинги, но он еще не решил, пойдет ли в президенты

Зеленский ввел новых министров в СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ

Разумков назвал количество депутатов, которые войдут в его объединение

Румыния попросила Украину отказаться от признания "молдавского языка"

Все новости...
США
США и Британия призывают наказать виновных в смерти Гандзюк
Флагман 6-го флота США вошел в Черное море: русские заявили, что отслеживают
Помощница Госсекретаря США прибыла в Киев
Последние новости
06:00
В США приняли законопроект об инфраструктуре на триллион долларов
05:00
Германия вошла в тройку стран, где больше всего новых COVID-больных
03:50
Австрия ввела ограничения для непривитых
02:49
CNN: Глава ЦРУ отправился в Москву предупредить Россию о наращивании войск возле Украины
01:40
Аваков заявил, что нужно иметь сценарий на случай смерти Путина
00:40
США созывают встречу глав МИД обсудить вакцинацию в мире
23:50
Порошенко "очень приятны" последние рейтинги, но он еще не решил, пойдет ли в президенты
23:11
Фискалы обыскивали Криворожский горсовет из-за хищения бюджета
22:38
Следствие ищет бывшего главного врача инфекционной больницы, где в пожаре погибли 4 человека
22:11
Экономические новости 5 ноября: новый руководитель таможни, скандалы вокруг Подольского моста
Все новости...