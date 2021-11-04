Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лига Конференций: "Заря" одержала вторую победу и имеет шанс на выход из группы

Четверг, 4 ноября 2021, 21:43
фото из Твиттера "Зари"

Луганская "Заря" в матче 4 тура группового турнира Лиги Конференций одолела болгарский ЦСКА со счетом 2:0.

Источник: трансляция поединка 4 ноября в Запорожье

Детали: Игра получилась грустной для украинских болельщиков минут так 85, и почти без моментов у обеих ворот. В первом тайме у "Зари" был шанс после удара Дениса Фаворова, но хорошо сыграл вратарь ЦСКА. Еще в первые 45 минут был удар и у болгар в створ ворот.

Второй тайм не прибавил зрелищности в игре обеих команд. Впрочем, ЦСКА сумел таки забить гол, хотя и из офсайда, который был отменен. В заключительные 45 минут ЦСКА был более близок к успеху, но забила решающий гол "Заря".

Концовка игры была за луганской командой. На 87-й минуте Шахаб прорвался в штрафную и пробил низом в угол ворот ЦСКА – 1:0. На добавленной четвертой минуте к основному времени Шахаб пробежал по флангу и отдал на забивающего в пустые ворота Сайядмянеша - 2:0.

После четырех туров "Заря" набрала шесть очков и занимает третье место. Возглавляет группу норвежский Буде Глимт с семью баллами. Итальянская "Рома" имеет шесть пунктов, но, как и норвежцы, имеет игру в запасе. ЦСКА с одним очком замыкает турнирную таблицу.

 

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПосле смерти беременной женщины поляки массово протестуют против запрета абортов

фотоКовид: в зоопарке США подтвердили новые случаи заражения среди животных

Количество смертей от ковид в Украине превысило 72 тысячи

Главные новости субботы и ночи: смертность от COVID, "ковидная амнистия"

Украина — вторая в мире по смертности от COVID-19

Беспилотник атаковал резиденцию премьера Ирака

Все новости...
футбол
Лига Чемпионов: "Шахтер" поборолся, но проиграл в Мадриде
Швейцарская прокуратура обвинила экс-руководителей ФИФА и УЕФА в мошенничестве
Лига Чемпионов: "Барселона" обыграла "Динамо" в Киеве
Последние новости
10:54
В Польше задержали еще одного украинца за перевозку нелегальных мигрантов
10:18
фотоПосле смерти беременной женщины поляки массово протестуют против запрета абортов
09:51
фотоКовид: в зоопарке США подтвердили новые случаи заражения среди животных
09:29
картаПогода: в начале недели будет тепло
09:05
Почти 8 млн украинцев полностью иммунизированы против ковид – Минздрав
08:49
США отреагировали на попытку убийства премьера Ирака – предлагают помощь
08:18
Количество смертей от ковид в Украине превысило 72 тысячи
08:00
Главные новости субботы и ночи: смертность от COVID, "ковидная амнистия"
07:10
Оккупанты стреляли возле Болотеного и Зайцевого
06:36
ЕС: Британия должна пойти на уступки в споре по протоколу Северной Ирландии
Все новости...