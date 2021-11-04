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Лига Конференций: "Заря" одержала вторую победу и имеет шанс на выход из группы

Четверг, 4 ноября 2021, 20:43
Лига Конференций: Заря одержала вторую победу и имеет шанс на выход из группы
фото из Твиттера "Зари"

Луганская "Заря" в матче 4 тура группового турнира Лиги Конференций одолела болгарский ЦСКА со счетом 2:0.

Источник: трансляция поединка 4 ноября в Запорожье

Детали: Игра получилась грустной для украинских болельщиков минут так 85, и почти без моментов у обеих ворот. В первом тайме у "Зари" был шанс после удара Дениса Фаворова, но хорошо сыграл вратарь ЦСКА. Еще в первые 45 минут был удар и у болгар в створ ворот.

Второй тайм не прибавил зрелищности в игре обеих команд. Впрочем, ЦСКА сумел таки забить гол, хотя и из офсайда, который был отменен. В заключительные 45 минут ЦСКА был более близок к успеху, но забила решающий гол "Заря".

Концовка игры была за луганской командой. На 87-й минуте Шахаб прорвался в штрафную и пробил низом в угол ворот ЦСКА – 1:0. На добавленной четвертой минуте к основному времени Шахаб пробежал по флангу и отдал на забивающего в пустые ворота Сайядмянеша - 2:0.

После четырех туров "Заря" набрала шесть очков и занимает третье место. Возглавляет группу норвежский Буде Глимт с семью баллами. Итальянская "Рома" имеет шесть пунктов, но, как и норвежцы, имеет игру в запасе. ЦСКА с одним очком замыкает турнирную таблицу.

 

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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