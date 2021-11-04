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В Латвии будут выплачиваться компенсации в случае осложнений после вакцинации от COVID-19

Четверг, 4 ноября 2021, 22:10
В Латвии будут выплачиваться компенсации в случае осложнений после вакцинации от COVID-19
Фото pixabay.com

Латвийский Сейм принял поправки в законодательство, позволяющие выплачивать компенсации за средние и тяжелые осложнения после вакцинации от COVID-19.

Об этом пишет портал ERR, сообщает "Европейская правда".

В первоначальной версии законопроекта компенсация предусматривалась только в случае серьезного ущерба, когда вызванные прививкой проблемы со здоровьем остаются навсегда.

Однако по предложению оппозиции в законе также предусмотрели компенсацию и тем пациентам, которым в результате вакцинации был причинен умеренный вред.

Представитель консерваторов в парламенте Юрис Ранканс заявил, что даже если в больницу из-за вакцинации попадет один человек из миллиона, государство должно оплатить расходы на его лечение.

По его словам, несправедливо обязывать людей прививаться от коронавируса, оставляя их при этом на произвол судьбы в случае серьезных побочных эффектов.

Напомним, сейм Латвии принял поправки к закону о контроле за распространением COVID-19, предусматривающие, что работники должны привиться до 15 ноября.

Темы: Латвиявакцинациякоронавирус
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