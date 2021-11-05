Помощник Байдена заразился коронавирусом – СМИ

Помощник Джо Байдена, сопровождавший президента США на международных саммитах в Европе, получил положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информированные источники

Подробности: Помощник Байдена получил положительный результат экспресс-теста, находится на карантине в Шотландии в ожидании результата ПЦР-теста.

Кроме того, другие члены делегации, контактировавшие с помощником Байдена, не улетели в США на президентском борту, оставшись в Шотландии.

Издание отмечает, что Байден во вторник получил отрицательный результат теста на ковид.

Напомним: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в воскресенье вечером, что получила положительный результат на COVID-19, после того как решила не ехать с президентом США Джо Байденом на саммит G20 в Рим, поскольку члены ее семьи ранее получили положительные тесты.