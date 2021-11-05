Сутки на Донбассе: оккупанты 9 раз били по позициям ВСУ

За сутки 4 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Возле Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По позициям ВСУ в направлении Зайцевого вражеские войска вели огонь дважды, применяя гранатометы разных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты совершили два обстрела из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.

Недалеко от Новотошкивского русские наемники дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Напомним: В Луганской области оккупанты обстреляли КПВВ "Золотое", применяя миномет.