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Сутки на Донбассе: оккупанты 9 раз били по позициям ВСУ

Пятница, 5 ноября 2021, 06:16
Сутки на Донбассе: оккупанты 9 раз били по позициям ВСУ
фото: штаб ООС

За сутки 4 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Возле Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По позициям ВСУ в направлении Зайцевого вражеские войска вели огонь дважды, применяя гранатометы разных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты совершили два обстрела из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.

Недалеко от Новотошкивского русские наемники дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Напомним: В Луганской области оккупанты обстреляли КПВВ "Золотое", применяя миномет.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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