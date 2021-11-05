В Минздраве рассказали, когда появится цифровой Covid-сертификат об излечении

В "Дії" появится цифровой сертификат COVID о выздоровлении, действующий 90 суток.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно: "Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить цифровой COVID-сертификат о выздоровлении, который будет позволять в течение 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.

Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата и в дальнейшем. Документ не сгенерируется, если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году".

Детали: Подчеркивается, что обязательным основанием для генерации электронного документа будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, которая будет отображена в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ).

То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСОЗ – скачать сертификат не смогут.

Новый COVID-сертификат будет двух видов:

внутренний – для использования внутри страны в условиях "желтого" и "красного" уровней эпиднебезопасности;

международный – для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть е-здоровья ЕС с учетом требований, которые устанавливает каждая страна мира.

В Минздраве напоминают: если вы переболели, то безопасно вакцинироваться можно на 28-й день от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР.