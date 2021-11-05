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Большинство жителей Германии выступают за обязательную вакцинацию от Covid

Пятница, 5 ноября 2021, 10:38
иллюстративная фотография с сайта Unsplash

Большинство немцев считают, что все взрослые жители страны должны обязательно привиться от COVID-19, показало новое исследование.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации DW.

Около 57% немцев хотят, чтобы вакцинация от COVID-19 стала обязательной для людей от 18 лет. Такие данные показал новый опрос Deutschlandtrend, опубликованный в четверг общественным вещателем ARD.

Это на 11 пунктов больше, чем было в августе 2021 года, и впервые более половины опрошенных выразили поддержку обязательной вакцинации против коронавируса.

Впрочем, правительство Германии по-прежнему выступает против такого шага.

Согласно опросу, 74% респондентов считают, что люди определенных профессий, особенно медицинских, должны быть обязаны пройти вакцинацию.

Органы здравоохранения Германии в пятницу 5 ноября сообщили об очередном максимуме новых случаев коронавирусной инфекции - 37 120.

Предыдущий максимум, 33 949 случаев, в Германии зафиксировали в четверг 4 ноября.

Германия переживает "пандемию невакцинированных", заявил накануне министр здравоохранения Йенс Шпан. Он призвал к более жестким действиям, чтобы обуздать новую вспышку коронавируса.

Темы: Германиявакцинация
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