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Минобороны Польши рассказало о новых провокациях на границе с Беларусью

Пятница, 5 ноября 2021, 09:52
Минобороны Польши рассказало о новых провокациях на границе с Беларусью
иллюстративное фото Госпогранслужбы Польши

В Минобороны Польши заявили, что белорусские пограничники угрожали польским оружием, а один якобы попытался стрелять из сигнального пистолета.

Об этом ведомство заявило в официальном Twitter, пишет "Европейская правда".

"Очередные провокации на границе. Вчера белорусский солдат пытался выстрелить из сигнального пистолета в направлении польских военных. К счастью, пистолет не выстрелил. В 100 метрах от того места пять вооруженных белорусов пытались разрушить ограждение, при этом кричали, что они будут стрелять в польских солдат. После того как поступило дополнительное подкрепление военных и пограничников, они отступили", - сообщило Минобороны Польши.

До этого в ведомстве сообщали, что в среду 3 ноября с белорусской стороны также угрожали открыть огонь, когда польские военные не пропускали группу из около 250 мигрантов.

"Эти действия белорусских военных выглядят как попытки эскалации, а также попытки скрыть то, что на территорию Польши зашла группа мигрантов", - заявили в Минобороны.

На официальных ресурсах белорусских ведомств нет комментариев по поводу этих инцидентов.

2 ноября в Польше заявили, что границу незаконно пересекла группа неизвестных в форме и с оружием, подробную информацию об инциденте не предоставили.

Как известно, с лета 2021 года европейские соседи Беларуси, особенно Литва и Польша, страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов, который они считают гибридной атакой режима Александра Лукашенко.

В пограничной службе Польши заявляют, что с начала года было зафиксировано более 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. Большинство, около 17 300, состоялось в октябре, 7700 – в сентябре, более 3500 – в августе.

Польша со 2 сентября ввела чрезвычайное положение в пограничной полосе с Беларусью в Подляском и Люблинском воеводствах.

Сейм Польши утвердил план строительства стены на польско-белорусской границе стоимостью 1,6 млрд злотых - 350 миллионов евро.

Читайте также: Шантаж мигрантами: минует ли Украину гибридная атака Лукашенко

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Темы: ПольшаБеларусь
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