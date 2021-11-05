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Covid в Киеве: количество новых больных и смертей не снижается

Пятница, 5 ноября 2021, 10:29
Covid в Киеве: количество новых больных и смертей не снижается
Фото КГГА

За сутки 4 ноября в Киеве лабораторно подтвердили 1 772 новых случая коронавируса, 43 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "1 772 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 43 летальных случая от вируса: 24 женщины от 54 до 91 года, 19 мужчин от 47 до 92 лет".

Детали: Среди новых больных более сотни детей: 58 девочек от 10 месяцев до 17 лет и 57 мальчиков от 29 дней до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания выявили в Святошинском (319), Деснянском (311) и Дарницком (278) районах.

Также не снижается количество госпитализированных – за сутки положили в больницы 201 больного коронавирусом и 389 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали 267 167 случаев коронавируса, умерли 6 421 человек, преодолели вирус 233 241 житель города, из них 567 за прошедшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • В Киеве в течение этой недели ежесуточно от осложнений в результате коронавирусной болезни умирают от 40 до более 60 человек, за сутки 3 ноября умер 41 человек, в том числе мальчик 8 лет.
  • В Киеве с 1 ноября введены усиленные карантинные ограничения, характерные для красной зоны эпидемической опасности.
  • Только при наличии Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста разрешено посещение заведений питания, гостиниц, учреждений и заведений социальной защиты, спортивных залов, фитнес-центров, ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты, управлений пенсионного фонда, торгово-развлекательных центров, а также проведение массовых мероприятий.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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