Умер ветеран АТО, прошедший Иловайский котел и 119 дней плена

В возрасте 37 лет от остановки сердца скончался участник боевых действий на востоке Украины, общественный активист Юрий Досяк, прошедший Иловайский котел и 119 дней находившийся в плену у российских боевиков в Донецке.

Источник: Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий в Facebook, "Укринформ"

Дословно центр: "С глубокой грустью сообщаем, что сегодня утром отошел в вечность участник боевых действий Юрий Досяк. Юрий - боец-добровольец батальона "Донбасс", выживший в Иловайске, вернувшийся из плена... Но, к сожалению, здесь недуг оказался сильнее ... Выражаем искренние соболезнования родным и близким".

Детали: Досяк долгое время находился в больнице с обширной двусторонней пневмонией. Был под аппаратом ИВЛ. Неделю пролежал в медицинской коме, однако накануне вышел из нее, был в медикаментозном сне, врачи отмечали положительную динамику. Семья ветерана АТО начала собирать средства на его лечение

Утром 5 ноября сердце ветерана остановилось.

Исправлено: Сначала в новости указывалось, что ветеран болел ковидом, однако эту информацию опровергли жена и друг умершего Наталья Гнатив и Харитон Старский. Также они попросили не спекулировать на теме.

Справка: Львовянин Досяк был активным участником Евромайдана, а когда началась российская агрессия на востоке Украины пошел добровольцем в батальон "Донбасс". Участвовал в освобождении Попасной, в боях за Марьинку, а при выходе из Иловайского котла попал на 119 дней в плен к российским боевикам в Донецке.

После возвращения домой Досяк основал собственный реабилитационный центр "Благодарный Эродий" с фермерским хозяйством для побратимов.