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Секретариаты фракций ВР обходятся украинцам в более чем 2 млн/мес

Пятница, 5 ноября 2021, 13:15
Фото uatv.ua

Месячный фонд оплаты труда патронатной службы по всем фракциям Верховной Рады девятого созыва составляет более 2 миллионов гривен.

Источник: Общественное движение "Честно"

Дословно: "В месяц фракции парламента получают 2 миллиона 105 тысяч 616 гривен, из которых 1 594 108 грн – это должностные оклады и 511 508 грн – надбавки за выслугу лет". 

 
Инфографика "Честно"

Детали: Отмечается, что самый большой месячный фонд оплаты труда во фракции "Слуга народа" – 631 776 грн.

Наибольший должностной оклад и надбавку получает руководитель секретариата – 23 837 и 9 535 соответственно, суммарно месячный фонд оплаты руководителя секретариата фракции составляет 33 372 грн. 

 
Инфографика "Честно"

Наименьшие фонды оплаты труда во фракции "Голос" и группе "Доверие" – по 102 044 грн.

Для справки: Патронажная служба обеспечивает деятельность фракций и групп. В ВР девятого созыва сейчас по трудовым договорам работает около шести десятков человек в этих структурах. Секретариатов нет то у внефракционных нардепов, которых в парламенте сейчас 22.

Темы: Верховная Радазарплаты
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