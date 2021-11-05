Секретариаты фракций ВР обходятся украинцам в более чем 2 млн/мес
Месячный фонд оплаты труда патронатной службы по всем фракциям Верховной Рады девятого созыва составляет более 2 миллионов гривен.
Источник: Общественное движение "Честно"
Дословно: "В месяц фракции парламента получают 2 миллиона 105 тысяч 616 гривен, из которых 1 594 108 грн – это должностные оклады и 511 508 грн – надбавки за выслугу лет".
Детали: Отмечается, что самый большой месячный фонд оплаты труда во фракции "Слуга народа" – 631 776 грн.
Наибольший должностной оклад и надбавку получает руководитель секретариата – 23 837 и 9 535 соответственно, суммарно месячный фонд оплаты руководителя секретариата фракции составляет 33 372 грн.
Наименьшие фонды оплаты труда во фракции "Голос" и группе "Доверие" – по 102 044 грн.
Для справки: Патронажная служба обеспечивает деятельность фракций и групп. В ВР девятого созыва сейчас по трудовым договорам работает около шести десятков человек в этих структурах. Секретариатов нет то у внефракционных нардепов, которых в парламенте сейчас 22.