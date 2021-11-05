Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине расследуют почти 400 дел о препятствовании работе журналистов

Пятница, 5 ноября 2021, 13:39

В прокуратуре сообщили, что правоохранители расследуют 383 уголовных производства по факту нарушения прав журналистов.

Источник: начальник отдела процессуального сопровождения в Офисе генерального прокурора Анатолий Ковальчук, выступая на "Донбасс Медиафорум"

Прямая речь: "В этом году, согласно информации руководителей областных прокуратур, по состоянию на 15 октября в правоохранительных органах находится 383 уголовных дела (по нарушению прав журналистов – УП). В Нацполиции – 324, Государственном бюро расследований – 58 и Службе безопасности – 1"

Детали: По словам Ковальчука, в судах находится 83 обвинительных акта по делам о нарушениях прав журналистов, а 103 производства правоохранители закрыли.

За последние три месяца правоохранители открыли 27 дел такой категории, больше всего - в Одесской, Луганской, Запорожской и Львовской областях.

Ковальчук добавил, что в Офисе генерального прокурора создано 5 рабочих групп по согласованию подчинения дел разным ведомствам.

Напомним: В недавнем социологическом опросе каждый третий украинец поддерживает ограничение свободы СМИ, если это нужно ради безопасности государства.

Денис Карловский, Украинская правда
Темы: свобода словапрокуратура
powered by lun.ua
Главное сегодня

Невакцинированные учителя с понедельника будут отстранены – Ляшко

Саакашвили отказался от добавок после публикации видео из тюрьмы

фотоСтало известно имя погибшего в воскресенье бойца

Обострение на Востоке: один военный погиб, двое ранены

Андрей Шевченко стал тренером итальянского футбольного клуба

Украинские бойцы сбили вооруженный беспилотник гибридных войск РФ на востоке

Все новости...
свобода слова
Каждый третий украинец поддерживает ограничения СМИ, если это необходимо для безопасности страны.
Более 80% убийств журналистов в мире за последние 10 лет остались безнаказанными – отчет CPJ
Нападение на "Схемы" в Укрэксимбанке: еще одному человеку сообщили о подозрении
Последние новости
00:57
МИД предостерегает украинцев от поездок в Эфиопию
00:33
44 талиба стали губернаторами и руководителями полиции
23:48
В РФ показали пропагандистский фильм об Украине с Ющенко, Кузьминым и Шарием
22:58
В соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации
22:26
Выборы мэра Харькова: суд отказал ОПОРЕ в исках, хотя и признал несовпадения
21:37
Невакцинированные учителя с понедельника будут отстранены – Ляшко
21:23
Нападение с ножом в поезде в Германии: полиция исключает исламистский теракт
20:46
Меркель рассказала, будет ли заниматься политикой после ухода с должности
20:07
Саакашвили отказался от добавок после публикации видео из тюрьмы
19:45
Украина осудила покушение на премьера Ирака
Все новости...