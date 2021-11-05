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В Украине расследуют почти 400 дел о препятствовании работе журналистов

Пятница, 5 ноября 2021, 12:39
В Украине расследуют почти 400 дел о препятствовании работе журналистов

В прокуратуре сообщили, что правоохранители расследуют 383 уголовных производства по факту нарушения прав журналистов.

Источник: начальник отдела процессуального сопровождения в Офисе генерального прокурора Анатолий Ковальчук, выступая на "Донбасс Медиафорум"

Прямая речь: "В этом году, согласно информации руководителей областных прокуратур, по состоянию на 15 октября в правоохранительных органах находится 383 уголовных дела (по нарушению прав журналистов – УП). В Нацполиции – 324, Государственном бюро расследований – 58 и Службе безопасности – 1"

Детали: По словам Ковальчука, в судах находится 83 обвинительных акта по делам о нарушениях прав журналистов, а 103 производства правоохранители закрыли.

За последние три месяца правоохранители открыли 27 дел такой категории, больше всего - в Одесской, Луганской, Запорожской и Львовской областях.

Ковальчук добавил, что в Офисе генерального прокурора создано 5 рабочих групп по согласованию подчинения дел разным ведомствам.

Напомним: В недавнем социологическом опросе каждый третий украинец поддерживает ограничение свободы СМИ, если это нужно ради безопасности государства.

Денис Карловский, Украинская правда

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Темы: свобода словапрокуратура
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