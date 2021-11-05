В Днепре накрыли сеть коллекторских колл-центров: «выбивали» по $500 тысяч в месяц

Правоохранители ликвидировали сеть коллекторских колл-центров в Днепре, которая зарабатывала до 500 тысяч долларов в месяц.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Организовал деятельность центров 24-летний житель г. Днепра. Его работники – более 100 человек, представляясь сотрудниками банковских учреждений или коллекторских фирм, заставляли граждан платить несуществующие долги…

Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции. Также пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet".

Детали: Злоумышленники арендовали несколько помещений в Днепре и шантажировали жителей Украины и соседних стран.

Полученные таким образом средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту и в дальнейшем конвертировали в наличные на территории Украины.

По предварительным подсчетам, преступный бизнес приносил его владельцам от 250 до 500 тысяч долларов ежемесячно.

Во время обысков правоохранители изъяли "черновые" записи, 199 мобильных телефонов, более 500 сим-карт операторов мобильной связи и 549 единиц компьютерной техники.

Полицейские работают над установлением полного круга причастных к преступной деятельности лиц и пострадавших.

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