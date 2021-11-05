Во Львовской области утилизируют 40 тысяч доз AstraZeneca

Во Львовской области не использовали до истечения срока годности около 40 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, она будет передана на централизованные склады для утилизации.

Источник: директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис во время брифинга, цитируемого "Укринформ"

Прямой язык Чемериса: "К нам эта (вакцина – ред.) поступила как неотложная помощь. Есть около 40 тыс. AstraZeneca, которую мы не использовали, и у которой истек срок годности. Она сейчас находится на карантине, затем ее передадут на централизованные склады, где утилизируют".

Детали: Он добавил, что в области желающие вакцинироваться чаще всего выбирают Pfizer, на втором месте – Coronavac, а AstraZeneca – реже всего.

Ежедневно на Львовщине, по словам Чемериса, вакцинируются от 18 до 22 тысяч человек, а привиты двумя дозами уже 23% населения региона.

Напомним: В сентябре сообщалось, что Минздрав утилизирует более 34 тысяч доз вакцины Pfizer, поскольку были нарушены условия транспортировки и хранения.

По состоянию на 5 ноября более 11 миллионов украинцев уже получили одну дозу вакцины от COVID-19.