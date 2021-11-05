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Во Львовской области утилизируют 40 тысяч доз AstraZeneca

Пятница, 5 ноября 2021, 14:03
Во Львовской области утилизируют 40 тысяч доз AstraZeneca
фото: КГГА

Во Львовской области не использовали до истечения срока годности около 40 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, она будет передана на централизованные склады для утилизации.

Источник: директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис во время брифинга, цитируемого "Укринформ"

Прямой язык Чемериса: "К нам эта (вакцина – ред.) поступила как неотложная помощь. Есть около 40 тыс. AstraZeneca, которую мы не использовали, и у которой истек срок годности. Она сейчас находится на карантине, затем ее передадут на централизованные склады, где утилизируют".

Детали: Он добавил, что в области желающие вакцинироваться чаще всего выбирают Pfizer, на втором месте – Coronavac, а AstraZeneca – реже всего.

Ежедневно на Львовщине, по словам Чемериса, вакцинируются от 18 до 22 тысяч человек, а привиты двумя дозами уже 23% населения региона.

Напомним: В сентябре сообщалось, что Минздрав утилизирует более 34 тысяч доз вакцины Pfizer, поскольку были нарушены условия транспортировки и хранения.

По состоянию на 5 ноября более 11 миллионов украинцев уже получили одну дозу вакцины от COVID-19.

Темы: вакцинациякоронавирусЛьвовщина
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