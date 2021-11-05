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На украинской границе задержали моряков-египтян: выдавали себя за женщин

Пятница, 5 ноября 2021, 15:51
фото: ГПСУ

В Николаевском морском порту пограничники обнаружили проблемные документы у нескольких десятков моряков-египтян.

Источник: ГПСУ

Детали: Во время проверки документов пограничники обнаружили признаки подделок в паспортах 30 членов экипажей иностранных судов.

При этом в официальных бумагах пяти граждан Египта – мужчин, значилось, что они – женского пола.

Морякам с проблемными документами отказано в пересечении государственной границы Украины.

Они будут охраняться на своих судах до выбытия из нашей страны.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаЕгипеткорабли
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