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Украинский боец получил ранение на Донбассе

Пятница, 5 ноября 2021, 17:45

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе 5 ноября получил ранение украинский военный.

Источник: сообщение ООС в Facebook

Дословно: "С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения…

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное".

Подробности: Сообщается, что на вооруженные провокации украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить обстрелы.

Темы: ДонбассООС
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