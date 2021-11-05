Зеленский уволил начальника департамента СБУ, занимающегося защитой государственности

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Куксу.

Источник: сообщение об указе президента

Дословно: "Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины".

Предыстория:

В январе 2021 года Зеленский провел ряд кадровых перестановок в СБУ. В частности, начальником департамента защиты национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика назначил Куксу.