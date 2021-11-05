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Зеленский уволил начальника департамента СБУ, занимающегося защитой государственности

Пятница, 5 ноября 2021, 18:24

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Куксу.

Источник: сообщение об указе президента

Дословно: "Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины".

Предыстория:

В январе 2021 года Зеленский провел ряд кадровых перестановок в СБУ. В частности, начальником департамента защиты национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика назначил Куксу.

Темы: ЗеленскийСБУ
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