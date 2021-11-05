Зеленский уволил начальника департамента СБУ, занимающегося защитой государственности
Пятница, 5 ноября 2021, 18:24
Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Куксу.
Источник: сообщение об указе президента
Дословно: "Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины".
Предыстория:
В январе 2021 года Зеленский провел ряд кадровых перестановок в СБУ. В частности, начальником департамента защиты национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика назначил Куксу.