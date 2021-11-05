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Новости 5 ноября: объединение Разумкова, антиолигархический закон

Пятница, 5 ноября 2021, 21:05

Разумков создает в Совете новое объединение; Зеленский подписал закон об олигархах — актуальные новости 5 ноября.

Об объединении Разумкова

Эксспикер парламента Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика". Такой шаг продиктован тем, что большинство потенциальных соратников Разумкова — депутаты-списочники, и в случае выхода из своей фракции они могут потерять мандат.

Разумков заявил, что в "Разумную политику" сейчас готовы войти 25 народных депутатов. "Это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента во время голосования за мою отставку", — добавил он.

Также заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил, что депутаты, желающие вступить в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова, должны будут составить свои мандаты.

Об антиолигархическом законе

Президент Владимир Зеленский безотлагательно подписал антиолигархический закон. "Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых", — заявил он.

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Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада
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