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Порошенко "очень приятны" последние рейтинги, но он еще не решил, пойдет ли в президенты

Пятница, 5 ноября 2021, 22:50
Порошенко очень приятны последние рейтинги, но он еще не решил, пойдет ли в президенты

Пятый президент Украины Петр Порошенко еще не принял решение, будет ли баллотироваться в президенты на следующих президентских выборах.

Источник: Порошенко в эфире шоу "Свобода слова" Савика Шустера

Прямой язык Порошенко: "Если вы смотрите социологические опросы, то не смотрите на рейтинги. Конечно, очень приятно, когда расстояние между мной и Зеленским (Владимиром – ред.) сократилось чрезвычайно с 75/25 до менее 10%. И это радует амбиции и прочее, но главная цель не в этом.

Главная цель, что народ уже сбросил розовые очки и ту надежду, которую они лелеяли в 2019 году, связанную с Зеленским, полностью сменилась разочарованием".

Детали: Порошенко ответил, что о том, стоит ли ему идти на выборы президента, должен "задумываться украинский народ". Немного погодя он ответил так на уточняющий вопрос:

"Это (будет ли Порошенко идти в президенты – ред.) будет зависеть не от меня, а от людей. И когда люди обратятся, я приму решение. Сейчас такого решения не принял".

Предыстория:

  • Президентский рейтинг от 20 октября показал, что разрыв между Зеленским и Порошенко в первом туре составляет около 10%.
  • В первом туре на президентских выборах в 2019 году Зеленский набрал 30,24%, Порошенко 15,95%.

Александр Шумилин, УП
Темы: ПорошенкоЗеленский
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