Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США созывают встречу глав МИД обсудить вакцинацию в мире

Пятница, 5 ноября 2021, 23:40
США созывают встречу глав МИД обсудить вакцинацию в мире
JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images

США 10 ноября созывают виртуальную встречу министров иностранных дел по всему миру для обсуждения пандемии COVID-19.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует Reuters

Детали: В частности, Блинкен сказал, что "несмотря на прогресс во всемирной вакцинации, мы не там, где нам нужно быть" и "мы обсудим усилия по ускорению достижения справедливости и влияния вакцин".

Напомним: 23 сентября Штаты пообещали закупить еще 500 млн доз вакцины против COVID-19, чтобы передать их другим странам.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
Все новости...
Реклама: