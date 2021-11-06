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США созывают встречу глав МИД обсудить вакцинацию в мире

Суббота, 6 ноября 2021, 00:40
JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images

США 10 ноября созывают виртуальную встречу министров иностранных дел по всему миру для обсуждения пандемии COVID-19.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует Reuters

Детали: В частности, Блинкен сказал, что "несмотря на прогресс во всемирной вакцинации, мы не там, где нам нужно быть" и "мы обсудим усилия по ускорению достижения справедливости и влияния вакцин".

Напомним: 23 сентября Штаты пообещали закупить еще 500 млн доз вакцины против COVID-19, чтобы передать их другим странам.

Темы: вакцинацияСША
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