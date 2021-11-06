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Аваков заявил, что нужно иметь сценарий на случай смерти Путина

Суббота, 6 ноября 2021, 01:40
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что необходимо иметь план на случай, если президент России Владимир Путин умрет.

Источник: Аваков на шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Предположим, Путин  готов на какую-то процедуру мирной передачи власти. И тогда мы тоже готовы. А если он не готов к такой процедуре, должны быть готовы все остальные наши службы. Военные должны быть готовы по-своему, дипломаты и переговорщики должны быть готовы по-своему. А общество должно поддержаьь эту готовность. У нас должно лежать, условно говоря, 5-6-7 папок… военный сценарий. А вдруг случилось что-то в Российской Федерации. Вдруг начались дезинтеграционные процессы. Вдруг ну - нет у нас такого счастья – Путин помер, а мы не готовы, а нам надо быть готовым".

Напомним: Аваков призвал закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, Донецкой и Луганской областей. В 2018 году была принята такая стратегия на уровне МВД.

Темы: ПутинАваков
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