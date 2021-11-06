Германия вошла в тройку стран, где больше всего новых COVID-больных

4 ноября в мире обнаружили 505 201 новый случай COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США – 84 846 новых случаев, в России – 40 735, в Германии – 35 – 806.

Кроме того, в Британии – 34029 заражений, в Турции – 28193, в Украине – 26488. В Европе Украина четвертая по этому показателю.

7 688 человек в мире за сутки умерли. Украина по этому показателю третья в мире и вторая в Европе.

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Напомним: 4 ноября в Украине было госпитализировано 5 497 человек, выздоровел 13 281 человек.