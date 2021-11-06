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В США приняли законопроект об инфраструктуре на триллион долларов

Суббота, 6 ноября 2021, 05:00
В США приняли законопроект об инфраструктуре на триллион долларов
Nathan Howard/Getty Images

В США Палата представителей приняла двухпартийный законопроект об инфраструктуре на сумму свыше 1 трлн долларов.

Источник: CNBC

Детали: Президент США Джо Байден должен подписать законопроект в течение нескольких дней.

CNBC пишет, что двухпартийный закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места предусматривает 550 млрд долларов в новые проекты в области транспорта, коммунальных сетей и широкополосной связи. Пакет включает, в частности, 110 млрд. долларов на дороги, мосты и другие крупные проекты, 66 млрд  долларов на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки и 39 млрд  долларов на общественный транспорт.

Как отмечается, Вашингтон годами безуспешно пытался принять большой закон о модернизации критически важной транспортной и коммунальной инфраструктуры, испытавшей еще большее давление из-за экстремальных погодных условий. Белый дом также утверждает, что принятие законопроекта может помочь в продвижении товаров, поскольку препятствия в цепочке поставок способствуют повышению цен для американских потребителей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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