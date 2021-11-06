Более 40 человек погибли в обвале многоэтажки в Нигерии

Число погибших в обвале 22-этажки в Лагосе (Нигерия) достигло 43.

Источник: AP со ссылкой на представителя нигерийского Красного Креста

Детали: Отмечается, что из завалов извлекли еще семь тел.

Уточняется, что со вторника никого из выживших не спасли с места происшествия.

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