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Более 40 человек погибли в обвале многоэтажки в Нигерии

Суббота, 6 ноября 2021, 07:33
BENSON IBEABUCHI/AFP via Getty Images

Число погибших в обвале 22-этажки в Лагосе (Нигерия) достигло 43.

Источник: AP со ссылкой на представителя нигерийского Красного Креста

Детали: Отмечается, что из завалов извлекли еще семь тел.

Уточняется, что со вторника никого из выживших не спасли с места происшествия.

Предыстория:

  • 2 ноября в престижном районе Икои в Лагосе обрушился недостроенный 22-этажный жилой дом. Он был частью комплекса 360 Degrees Towers, предназначенного для размещения роскошных квартир, таунхаусов и пентхаусов.
  • Количество людей, заблокированных завалом, неизвестно. 
  • Правительство штата Лагос заявило, что приостановило работу своего главного архитектора на неопределенный срок и начало независимое расследование причин обрушения.

Темы: Африка
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