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Минздрав думает ввести "ковидную амнистию" для тех, кто купил сертификаты

Суббота, 6 ноября 2021, 09:09
фото КМУ

Министерство здравоохранения рассматривает возможность введения "ковидной амнистии" для тех, кто купил документы о вакцинации против коронавируса.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии журналистам в пятницу, сообщает Укринформ и Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы отрабатываем сейчас возможность так называемой ковидной амнистии. Если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в ЕСОЗ и видит, что не может сделать прививку (поскольку данные об этом внесены в систему – ред.). Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать".

Детали: По его словам, в Минздраве также будут тщательно изучать все случаи тяжелого течения Covid у вакцинированных людей.

"Сейчас создается комиссия, и будет тяжело перенесенная болезнь или летальный случай у вакцинированного рассматриваться комиссионно, чтобы смотреть факторы – что произошло и почему человек умер", – сказал министр.

Он отметил, что в ходе таких проверок будут выявлены случаи покупки поддельных сертификатов вакцинации.

"Как правило, если человек тяжело переносит Covid-19, он очень часто признается, что имеет фальшивый сертификат о вакцинации", – сказал Ляшко.

Темы: Ляшко ВикторкоронавирусМинздрав
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