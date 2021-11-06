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На музыкальном фестивале в США погибло как минимум 8 человек

Суббота, 6 ноября 2021, 10:25
OnScene.TV

По меньшей мере восемь человек погибло и многие пострадали, когда фанаты ринулись к сцене на музыкальном фестивале Astroworld в пятницу в Хьюстоне (США).

Источник: Reuters

Детали: Начальник пожарной охраны Хьюстона Самуэль Пенья на пресс-конференции в субботу сообщил, что около 21:00. толпа, собравшаяся на выступление рэпера Трэвиса Скотта, начала двигаться к краю сцены.

Люди начали терять сознание, и ситуация накалялась до 21:38, когда произошел "инцидент с массовыми жертвами", сказал он.

В больницы было доставлено 17 человек, у 11 из них была остановка сердца.

Пока не понятно точно, что стало причиной катастрофы.

В газете Houston Chronicle говорится, что на двухдневное мероприятие собралось 50 000 человек. Второй день фестиваля отменен.

Темы: США
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