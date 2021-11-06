Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новый суд над Саакашвили хотят провести в тюрьме "ради безопасности"

Суббота, 6 ноября 2021, 10:49
фото с Facebook Саакашвили

Министерство юстиции Грузии настаивает на том, чтобы судить экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили по новым обвинениям по особой процедуре – вне помещения суда.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил в эфире телеканала Rustavi2 министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Основанием для этой рекомендации, как утверждает министр, является необходимость защитить общественный порядок и жизнь самого Саакашвили.

"Мы все видели заявление службы государственной безопасности о том, что в случае выезда Саакашвили (на суд) из тюремного учреждения, судебный процесс будет прерван при участии 500-600 человек. А премьер-министр также заявлял, что есть возможные планы дестабилизации с убийством двух оппозиционеров. Мы этого не допустим! Безопасность заключенного (Михеила Саакашвили) будет защищена", - пояснил Брегадзе.

По его словам, министерство выступило со "строгой рекомендацией", чтобы суд согласился судить экс-президента в колонии №12, где тот сейчас отбывает наказание по приговорам, заочно вынесенным в предыдущие годы.

Как известно, Михеил Саакашвили прибыл в Грузию месяц назад в грузовике с молокопродуктами и пересек границу вне паспортного контроля. Он сообщил о намерениях возглавить протесты, которые оппозиция заранее планировала по случаю проведения второго тура местных выборов. Впрочем, еще до даты выборов полиция обнаружила и арестовала Саакашвили.

Ему предъявлено новое обвинение в дополнение к уже расследуемым делам. Это, в свою очередь, вызвало массовые протесты в Грузии.

Позже полиция слила видео, как задержали Саакашвили в Тбилиси.

Темы: СаакашвилиГрузия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В ОП "неприятно удивлены", что в закрытии KyivPost обвиняют Зеленского

Новости 8 ноября: мигранты на границе Польши, закрытие Kyiv Post

видеоМинобороны Польши показало большой лагерь мигрантов рядом с границей

В ОПУ отреагировали на информацию о передаче Харьковщины на орбиту влияния Ярославского

Не хочет в список олигархов: Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой" своим медийщикам

Ярош хочет, чтобы Украина помогла Польше дать "достойный отпор" Лукашенко на границе

Все новости...
Саакашвили
Главное из зарубежья: таблетки от COVID, помилование Саакашвили, "красная зона" для Украины
Голодающий Саакашвили написал письмо в Украину: жалуется на очень плохие анализы
Саакашвили потерял 10% веса, у него учащенное сердцебиение – врач
Последние новости
23:18
Концентрации войск РФ на границе нет, но активизировалась разведка – комитет
22:45
МИД отправил ноту Грузии из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу
22:23
В ОП "неприятно удивлены", что в закрытии KyivPost обвиняют Зеленского
22:10
Новости экономики: письмо об остановке электричества из Беларуси, цены на газ под $1000
21:57
С польско-белорусской границы, которую штурмуют мигранты, сообщают о выстрелах
21:49
В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов
21:41
Омбудсмен рассказала, как в РФ издеваются над больным крымчанином Приходько
21:25
Нидерландская компания будет разрабатывать два нефтегазовых участка в Украине
21:12
Новости 8 ноября: мигранты на границе Польши, закрытие Kyiv Post
20:53
Официальный курс: гривня ослабла к евро
Все новости...