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С огнеметом на моноколесе: в Киеве будут судить мужчину, поджегшего дверь Офиса омбудсмена

Суббота, 6 ноября 2021, 11:03
фото прокуратуры

В Киеве будут судить мужчину, пытавшегося поджечь помещение Офиса омбудсмена и Уголовного кассационного суда.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Печерская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по преднамеренным поджогам помещений государственных органов в столице в августе.

Так 26 августа 2021 года около 15:00 на горячую линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь помещения Уполномоченного Верховной Рады по правам человека на улице Институтской в ​​Печерском районе, а также поджег входную дверь Уголовного кассационного суда в составе Верховного суда, расположенного по ул. Пилипа Орлика.

Злоумышленника задержали по "горячим" следам. Им оказался 51-летний уроженец Херсонской области, который четко спланировал указанные преступления и заранее подготовил необходимые орудия.

 
фото прокуратуры

Передвигаясь на моноколесе, мужчина поочередно поджег входную дверь вышеуказанных учреждений.

Представитель прокуратуры уточнила, что кроме бутылок с коктейлем Молотова, мужчина прихватил на преступление самодельный "огнемет", изготовленный из баллона, заполненного горючим и подключенного к зажигалке.

Из-за несовершенства конструкции самодельное устройство не сработало, поэтому поджоги он устроил, забрасывая двери государственных учреждений бутылками, объяснила Максимец.

 
фото прокуратуры

По данным прокуратуры, мотивом указанных преступлений послужило его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем.

По результатам проведенного досудебного расследования мужчине предъявили обвинение в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Его действия повлекли ущерб на сумму почти 100 тысяч гривен.

По этому поводу к обвиняемому заявлены гражданские иски о возмещении имущественного вреда на указанную сумму.

По выводам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина признан вменяемым. В настоящее время он находится под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

 

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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