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В ночь на воскресенье в "Дие" нельзя будет сгенерировать Covid-сертификат

Суббота, 6 ноября 2021, 10:22
В ночь на воскресенье в Дие нельзя будет сгенерировать Covid-сертификат
КОВИД-СЕРТИФИКАТ В "ДИЕ", ФОТО МИНЦИФРЫ

В ночь на 7 ноября на портале и в приложении "Дия" будет недоступен заказ услуг и документов.

Источник: Министерство цифровой трансформации

Дословно: "Дия переезжает в новый датацентр для расширения мощностей. …В связи с этим переездом в ночь с субботы на воскресенье 7 ноября с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов в Дие будет недоступен".

Детали: В министерстве призвали граждан позаботиться, чтобы Covid-сертификат всегда был с ними в электронном или бумажном виде.

"Если у вас в приложении уже есть Covid-сертификат, вы сможете его показать во время проверки, но не выходите в это время из Дии", - говорится в сообщении.

С 7 утра 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме.

Украинская правда

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Темы: Дія
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