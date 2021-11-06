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Россиянин снял флаг Украины со здания ТРЦ в Виннице

Суббота, 6 ноября 2021, 11:37
mfa.gov.ua

В Виннице гражданин России снял государственный флаг Украины со здания, ему грозит уголовная ответственность.

Источник: полиция Винницкой области

Дословно: "Утром 6 ноября в полицию поступило сообщение, что со здания ТРЦ по улице 600-летия в г. Виннице неизвестный мужчина снял государственный флаг Украины.

Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты. Задержанного в дальнейшем полицейские доставили в отдел полиции".

Детали: 35-летний злоумышленник, оказавшийся гражданином России, находился в состоянии опьянения, сообщил начальник Винницкого райуправления полиции Виталий Курчик.

По предварительным данным, около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, россиянин вылез на здание и снял флаг с флагштока.

Злоумышленник дал объяснение, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спора со знакомым.

По этому факту следствие возбудило уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Такое правонарушение карается штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Украинская правда
Темы: Винницкая областьРосcия
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