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Киевлянину светит до 7 лет за изготовление фальшивых Covid-тестов

Суббота, 6 ноября 2021, 13:02
Киевлянину светит до 7 лет за изготовление фальшивых Covid-тестов
иллюстративное фото, Киевская прокуратура

Киевлянина будут судить за массовое изготовление поддельных тестов на Covid-19 и дипломов об образовании.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый житель Киева через сеть Интернет получал заказы на изготовление поддельных негативных диагностических результатов ПЦР тестов на Covid-19 и дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов.

В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали факт изготовления вышеперечисленных поддельных документов и их последующий сбыт заказчикам через почтовые отделения".

Детали: Под процессуальным руководством прокуроров Деснянской окружной прокуратуры г. Киева завершено досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, обвинительный акт передан в суд.

В ходе обысков по месту работы и проживания злоумышленника изъято значительное количество справок об отрицательных результатах ПЦР тестов, официальные печати медицинских лабораторий, дипломы по образованию с элементами голографической защиты, ноутбуки, содержащие сведения об общении с клиентами (лицами, которые заказывали поддельные документы), образцы дипломов и программных средств для их изготовления, 15 мобильных телефонов с перепиской с клиентами, одноразовые сим-карты, рабочий блокнот с черновыми записями, значительное количество образцов голограмм, а также оборудование, с помощью которого производились поддельные официальные документы.

За совершенное злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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