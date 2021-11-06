Под Одессой напали на депутата из Херсонщины, он в тяжелом состоянии

В пригороде Одессы неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсонской области и его жену, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Источник: полиция Одесской области, "Думская"

Дословно полиция: "Происшествие случилось в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль супругов, напали на него и нанесли телесные повреждения водителю и пассажирке".

Подробности: Отмечается, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи.

Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

По данным одесского издания "Думская", пострадал депутат Мирненской ОТГ, крупный аграрий.