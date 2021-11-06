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Германия: неизвестный напал с ножом на пассажиров поезда

Суббота, 6 ноября 2021, 13:57

На юге Германии произошло ножевое нападение на пассажиров поезда, в результате чего несколько человек получили ранения.

Как отмечает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, нападение произошло на поезде Intercity Express (ICE) между баварскими городами Регенсбургом и Нюрнбергом.

Нападение произошло около 9 часов утра. Ранения получили три пассажира, при чем у двоих они серьезные. Несмотря на это, ни одна из травм не несет угрозы жизни.

В полиции сообщили о задержании нападающего. По их информации, нападавший не имел сообщников и действовал один. Также отмечают, что нападение не имеет непосредственной связи с терроризмом.

Поезд был остановлен вблизи города Зойберсдорф к югу от Нюрнберга.

В Deutsche Bahn уточнили, что из-за нападения железнодорожная линия между Зойберсдорфом и Нюрнбергом была закрыта.

Темы: Германия
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