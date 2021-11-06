В Афганистане опознали тело защитницы прав женщин
В Афганистане опознали тело застреленной 29-летней активистки и преподавательницы экономики Фрозан Сафи, которая значилась пропавшей без вести с 20 октября.
Источник: The Guardian
Детали: Издание отмечает, что это стало первой известной смертью защитницы прав женщин с тех пор, как талибы пришли к власти почти три месяца назад.
Тело Сафи было опознано в морге города Мазари-Шариф.
"Мы узнали ее по одежде. Пули повредили ей лицо", - сказала сестра погибшей, Рита.
Terrible news from Mazar-e-Sharif: dead bodies of four women’s rights activists were found in the city.— Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) November 5, 2021
Frozan Safi (in the picture) is one of them. Frozan’s relatives say she along with three others have been disappeared days before. pic.twitter.com/25knYghuNw
По ее словам, пулевые ранения были по всему телу активистки, их было слишком много, чтобы сосчитать.
Рита добавила, что у Сафи забрали обручальное кольцо и сумку.
Тело Сафи и еще одной неизвестной женщины доставили в больницу представители Талибана в четверг.
Представитель талибов Забихулла Нурани заявил, что рядом с ними были обнаружены также тела двух мужчин. Он предположил, что они могли стать жертвами "личной вражды".