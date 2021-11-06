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В Афганистане опознали тело защитницы прав женщин

Суббота, 6 ноября 2021, 14:39
В Афганистане опознали тело защитницы прав женщин
Женщины Афганистана, иллюстративное фото, AFP via Getty Images

В Афганистане опознали тело застреленной 29-летней активистки и преподавательницы экономики Фрозан Сафи, которая значилась пропавшей без вести с 20 октября.

Источник: The Guardian

Детали: Издание отмечает, что это стало первой известной смертью защитницы прав женщин с тех пор, как талибы пришли к власти почти три месяца назад.

Тело Сафи было опознано в морге города Мазари-Шариф.

"Мы узнали ее по одежде. Пули повредили ей лицо", - сказала сестра погибшей, Рита.

По ее словам, пулевые ранения были по всему телу активистки, их было слишком много, чтобы сосчитать.

Рита добавила, что у Сафи забрали обручальное кольцо и сумку.

Тело Сафи и еще одной неизвестной женщины доставили в больницу представители Талибана в четверг.

Представитель талибов Забихулла Нурани заявил, что рядом с ними были обнаружены также тела двух мужчин. Он предположил, что они могли стать жертвами "личной вражды".

Украинская правда

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Темы: Афганистанправа человека
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