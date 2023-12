В Афганистане опознали тело защитницы прав женщин

В Афганистане опознали тело застреленной 29-летней активистки и преподавательницы экономики Фрозан Сафи, которая значилась пропавшей без вести с 20 октября.

Источник: The Guardian

Детали: Издание отмечает, что это стало первой известной смертью защитницы прав женщин с тех пор, как талибы пришли к власти почти три месяца назад.

Тело Сафи было опознано в морге города Мазари-Шариф.

"Мы узнали ее по одежде. Пули повредили ей лицо", - сказала сестра погибшей, Рита.

Terrible news from Mazar-e-Sharif: dead bodies of four women’s rights activists were found in the city.



Frozan Safi (in the picture) is one of them. Frozan’s relatives say she along with three others have been disappeared days before. pic.twitter.com/25knYghuNw