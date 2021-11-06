"Ворскла" сенсационно побеждает "Динамо" в Киеве

Полтавская "Ворскла" в матче 14 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:1 одолела киевское "Динамо".

Источник: поединок, прошедший в субботу, 6 ноября, на НСК "Олимпийский" в Киеве

Детали: Начало первого тайма было за киевлянами. На второй минуте после ошибки вратаря "Ворсклы" у Виталия Буяльского был шанс открыть счет, но его удар был заблокирован. На 22-й минуте после удара Де Пены мяч полетел в стойку ворот полтавской команды.

На 34-й минуте - первый момент у ворот киевлян и гол. После подачи стандарта Ранжел ударом головой открыл счет в игре – 1:0. Через пару минут Рамирес мог сравнять счет, но засуетился, и его удар был заблокирован.

В начале второго тайма "Ворскла" была опаснее в атаке. Снова на ударной позиции был Ранжел. Сначала его удар с метров восьми заблокировал Томаш Кендзера. Через минуту после прострела с фланга Ранжел с пары метров пробил выше ворот.

Дальше было пару моментов у киевлян. Виктор Цыганков с метров 16 пробил рядом со штангой. После навеса Цыганкова на Гармаша удар последнего парировал Дмитрий Резник.

На 73-й минуте после столкновения Сергея Сидорчука и Руслана Степанюка в штрафной рефери пошел смотреть ВАР и назначил пенальти в ворота "Динамо", увидев блокировку у капитана динамовцев. С 11-ти метров Оливье Тилль без проблем обыграл Георгия Бущана – 2:0. На 80-й минуте "Ворскла" осталась в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку Дмитрия Кравчука.

У "Ворсклы" была возможность забить и третий гол. После удара Степанюка с метров 24-х мяч попал в штангу ворот. На пятой добавленной минуте к основному времени "Динамо" таки пробивает ворота "Ворсклы". После подачи углового удар головой Ильи Забарного отбивает вратарь, а на добивании первым был Витинью - 2:1. Но для киевлян – это был лишь гол престижа.