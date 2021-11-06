Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ворскла" сенсационно побеждает "Динамо" в Киеве

Суббота, 6 ноября 2021, 18:02
Ворскла сенсационно побеждает Динамо в Киеве
Футбол, фото Getty Images

Полтавская "Ворскла" в матче 14 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:1 одолела киевское "Динамо".

Источник: поединок, прошедший в субботу, 6 ноября, на НСК "Олимпийский" в Киеве

Детали: Начало первого тайма было за киевлянами. На второй минуте после ошибки вратаря "Ворсклы" у Виталия Буяльского был шанс открыть счет, но его удар был заблокирован. На 22-й минуте после удара Де Пены мяч полетел в стойку ворот полтавской команды.

На 34-й минуте - первый момент у ворот киевлян и гол. После подачи стандарта Ранжел ударом головой открыл счет в игре – 1:0. Через пару минут Рамирес мог сравнять счет, но засуетился, и его удар был заблокирован.

В начале второго тайма "Ворскла" была опаснее в атаке. Снова на ударной позиции был Ранжел. Сначала его удар с метров восьми заблокировал Томаш Кендзера. Через минуту после прострела с фланга Ранжел с пары метров пробил выше ворот.

Дальше было пару моментов у киевлян. Виктор Цыганков с метров 16 пробил рядом со штангой. После навеса Цыганкова на Гармаша удар последнего парировал Дмитрий Резник.

На 73-й минуте после столкновения Сергея Сидорчука и Руслана Степанюка в штрафной рефери пошел смотреть ВАР и назначил пенальти в ворота "Динамо", увидев блокировку у капитана динамовцев. С 11-ти метров Оливье Тилль без проблем обыграл Георгия Бущана – 2:0. На 80-й минуте "Ворскла" осталась в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку Дмитрия Кравчука.

У "Ворсклы" была возможность забить и третий гол. После удара Степанюка с метров 24-х мяч попал в штангу ворот. На пятой добавленной минуте к основному времени "Динамо" таки пробивает ворота "Ворсклы". После подачи углового удар головой Ильи Забарного отбивает вратарь, а на добивании первым был Витинью - 2:1. Но для киевлян – это был лишь гол престижа.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футболспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
Все новости...
Реклама: