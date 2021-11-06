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В Киеве больше десятка жилых массивов остались без воды

Суббота, 6 ноября 2021, 18:59
В Киеве больше десятка жилых массивов остались без воды
Фото Pixabay

На Большой Кольцевой дороге в столице произошло повреждение водопровода, из-за чего в зависимых от этой ветки жилых районах уже вторые сутки отсутствует водоснабжение.

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "На Большой Кольцевой дороге идет ликвидация повреждения водопроводной сети. Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, продолжается ликвидация повреждения на водоводе большого диаметра".

Детали: Автоцистерны с питьевой водой дежурят в Киеве по адресу ул. Зодчих, 60, 60-А; ул. Якуба Коласа, 14; бул. Кольцова, 17; ул. Гната Юры, 1/11; ул. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).

Из-за ремонтных работ снижено давление во внешних водопроводных сетях в жилых массивах:

  • Никольская Борщаговка
  • Южная Борщаговка
  • Теремки-1
  • Теремки-2
  • Феофания
  • Голосеев
  • Батыева Гора
  • Железнодорожный массив
  • Александровская Слободка
  • Соломенка
  • Первомайский массив
  • Чоколовка
  • Отрадный

Предыстория: По данным Киевводоканала, воду в связи с аварией на водоводе на Большой Кольцевой отключили днем ​​5 ноября. Восстановить водоснабжение обещают до конца суток 6 ноября.

Украинская правда

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Темы: Киевводаавария
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