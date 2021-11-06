В Киеве больше десятка жилых массивов остались без воды
На Большой Кольцевой дороге в столице произошло повреждение водопровода, из-за чего в зависимых от этой ветки жилых районах уже вторые сутки отсутствует водоснабжение.
Источник: сообщение КГГА
Дословно: "На Большой Кольцевой дороге идет ликвидация повреждения водопроводной сети. Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, продолжается ликвидация повреждения на водоводе большого диаметра".
Детали: Автоцистерны с питьевой водой дежурят в Киеве по адресу ул. Зодчих, 60, 60-А; ул. Якуба Коласа, 14; бул. Кольцова, 17; ул. Гната Юры, 1/11; ул. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).
Из-за ремонтных работ снижено давление во внешних водопроводных сетях в жилых массивах:
- Никольская Борщаговка
- Южная Борщаговка
- Теремки-1
- Теремки-2
- Феофания
- Голосеев
- Батыева Гора
- Железнодорожный массив
- Александровская Слободка
- Соломенка
- Первомайский массив
- Чоколовка
- Отрадный
Предыстория: По данным Киевводоканала, воду в связи с аварией на водоводе на Большой Кольцевой отключили днем 5 ноября. Восстановить водоснабжение обещают до конца суток 6 ноября.