Байден заявил, что США могут повлиять на высокие цены на нефть
Президент США Джо Байден заявил в субботу, что у его администрации есть способы справиться с высокими ценами на нефть после того, как ОПЕК и ее союзники отклонили просьбу Вашингтона к производителям об увеличении поставок нефти.
Источник: Голос Америки
Детали: Группа нефтепроизводителей ОПЕК+, включающая среди прочих Саудовскую Аравию и Россию, в четверг отклонила просьбу США выйти за рамки предварительного плана увеличения добычи нефти на 400 тысяч баррелей в день, начиная с декабря.
Учитывая это, у президента США спросили, санкционирует ли он продажу нефти из стратегического резерва страны.
Байден сказал, что его администрация обсудит этот вопрос, и заверил, что у власти есть рычаги влияния на ситуацию.
Прямая речь Байдена: В нашем арсенале есть и другие инструменты, которые мы можем использовать в подходящее время. Мы можем получить больше энергопродуктов через трубопровод, образно и буквально говоря".
Напомним:
- Цены на нефть выросли на 2% в четверг на фоне ожиданий, что ОПЕК+ продолжит медленный рост добычи.
- США просили ОПЕК и Россию увеличить производство нефти в декабре на 800 тыс. баррелей в сутки.
- Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что Управление энергетической информации прогнозирует снижение цен на бензин в декабре, что, по ее словам, вероятно недостаточно для того, чтобы были раскрыты стратегические резервы нефти. Однако эти прогнозы, по ее словам, могут измениться.
- По словам Гранхольм, Байден может принять решение о раскрытии стратегических резервуаров нефти США, находящихся в прибрежных районах страны.