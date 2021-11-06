Байден заявил, что США могут повлиять на высокие цены на нефть

Президент США Джо Байден заявил в субботу, что у его администрации есть способы справиться с высокими ценами на нефть после того, как ОПЕК и ее союзники отклонили просьбу Вашингтона к производителям об увеличении поставок нефти.

Источник: Голос Америки

Детали: Группа нефтепроизводителей ОПЕК+, включающая среди прочих Саудовскую Аравию и Россию, в четверг отклонила просьбу США выйти за рамки предварительного плана увеличения добычи нефти на 400 тысяч баррелей в день, начиная с декабря.

Учитывая это, у президента США спросили, санкционирует ли он продажу нефти из стратегического резерва страны.

Байден сказал, что его администрация обсудит этот вопрос, и заверил, что у власти есть рычаги влияния на ситуацию.

Прямая речь Байдена: В нашем арсенале есть и другие инструменты, которые мы можем использовать в подходящее время. Мы можем получить больше энергопродуктов через трубопровод, образно и буквально говоря".

Напомним: