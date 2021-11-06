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Байден заявил, что США могут повлиять на высокие цены на нефть

Суббота, 6 ноября 2021, 22:28
Байден заявил, что США могут повлиять на высокие цены на нефть
Фото getty images

Президент США Джо Байден заявил в субботу, что у его администрации есть способы справиться с высокими ценами на нефть после того, как ОПЕК и ее союзники отклонили просьбу Вашингтона к производителям об увеличении поставок нефти.

Источник: Голос Америки

Детали: Группа нефтепроизводителей ОПЕК+, включающая среди прочих Саудовскую Аравию и Россию, в четверг отклонила просьбу США выйти за рамки предварительного плана увеличения добычи нефти на 400 тысяч баррелей в день, начиная с декабря.

Учитывая это, у президента США спросили, санкционирует ли он продажу нефти из стратегического резерва страны.

Байден сказал, что его администрация обсудит этот вопрос, и заверил, что у власти есть рычаги влияния на ситуацию.

Прямая речь Байдена: В нашем арсенале есть и другие инструменты, которые мы можем использовать в подходящее время. Мы можем получить больше энергопродуктов через трубопровод, образно и буквально говоря".

Напомним:

  • Цены на нефть выросли на 2% в четверг на фоне ожиданий, что ОПЕК+ продолжит медленный рост добычи.
  • США просили ОПЕК и Россию увеличить производство нефти в декабре на 800 тыс. баррелей в сутки.
  • Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что Управление энергетической информации прогнозирует снижение цен на бензин в декабре, что, по ее словам, вероятно недостаточно для того, чтобы были раскрыты стратегические резервы нефти. Однако эти прогнозы, по ее словам, могут измениться.
  • По словам Гранхольм, Байден может принять решение о раскрытии стратегических резервуаров нефти США, находящихся в прибрежных районах страны.

Темы: нефтьСШАБайден
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