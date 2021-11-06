Суд в США признал китайца виновным в шпионаже и краже коммерческой тайны

Суд присяжных в Соединенных Штатах признал виновным гражданина Китая, которого прокуратура США называет офицером разведки китайского министерства государственной безопасности, в попытке похитить коммерческую тайну американских авиационных и космических компаний по поддерживаемой государством схеме.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на сообщение министерства юстиции США

Детали: Сю Янчжун был признан виновным по двум обвинениям в заговоре и попытке экономического шпионажа и еще по трем делам, связанным с кражей коммерческой тайны.

После вынесения приговора ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 5 миллионов долларов.

Правительство США утверждает, что начиная с декабря 2013 года Сю нанял экспертов, работавших в авиационных компаниях, в том числе General Electric Aviation в Цинциннате (штат Огайо).

Исполняющий обязанности прокурора Южного округа Огайо Випал Патель отметил, что Сю обвинен в попытке выкрасть технологии, связанные с композитным вентилятором авиационного двигателя GE Aviation в пользу правительства Китая.

Помощник директора отдела контрразведки Федерального бюро расследований Алан Э. Колер-младший сказал, что это дело должно стать тревожным звонком для людей, сомневающихся в реальных целях Китая: "Они похищают американские технологии, чтобы принести пользу своей экономике и армии".

Сю был одним из 11 граждан Китая, которым в октябре 2018 года были предъявлены обвинения в причастности к схеме по краже технологий в GE Aviation – одного из ведущих мировых производителей авиадвигателей – и французской Safran Group, сотрудничавшей с GE при разработке двигателей.

Министерство юстиции заявило, что китайская государственная аэрокосмическая компания пыталась разработать двигатель, подобный GE, для собственных самолетов.

В обвинениях подробно описаны попытки использования вредоносного программного обеспечения и фишинга для взлома компьютеров и удаления данных о двигателях и деталях.

Сю Янчжун Фото американского канала WCPO-TV

Предыстория: Сю был арестован в Бельгии в 2018 году после того, как отправился туда на встречу с сотрудником GE, а затем был экстрадирован в Соединенные Штаты.

Адвокаты Сю утверждали, что он не шпион, никогда не запрашивал коммерческую тайну и что дело касается законного обмена торговой информацией.

Ни один из 10 других сообщников, названных в обвинениях, среди которых шесть хакеров и двое сотрудников Safran Group, не были арестованы.