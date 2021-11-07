На концерте в Хьюстоне волна толпы убила 8 человек

По меньшей мере, восемь человек погибли в результате толкотни толпы в ночь открытия фестиваля Astroworld в Хьюстоне, штат Техас (США).

Источник: BBC

Детали: Около 300 человек получили травмы, такие как порезы и кровоподтеки.

Толпа начала толкаться к передней части сцены во время выступления рэпера Тревиса Скотта, после чего вспыхнула паника. По словам официальных лиц, когда столкновение повлекло травмы людей, паника нарастала, и раненые быстро превысили количество лиц, оказывающих первую помощь.

Жертвы были от 14 до 27 лет.

Полиция Хьюстона возбудила уголовное дело и расследует утверждение о том, что сотруднику службы безопасности сделали укол в шею, когда он пытался удержать посетителя концерта.

Тревис Скотт сказал, что он "твердо намерен работать вместе с сообществом Хьюстона для исцеления и поддержки нуждающихся семей".

Astroworld - это ежегодное мероприятие, проводимое в парке NRG с 2018 года, хотя в прошлом году оно было приостановлено ​​из-за пандемии COVID-19. Уточняется, что около 50 тысяч человек посетили двухдневное мероприятие под открытым небом, которое теперь будет отменено.