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Суд в США приостановил действие правила Байдена о вакцинации для компаний

Воскресенье, 7 ноября 2021, 02:16

Федеральный апелляционный суд пятого округа США заморозил попытки администрации Джо Байдена потребовать от работников американских компаний, в которых работает не менее 100 сотрудников, вакцинацию от COVID-19 или еженедельное тестирование.

Источник: Reuters

Детали: Как сообщается, суд сослался на "серьезные законодательные и конституционные" проблемы.

Решение было принято после того, как многочисленные штаты под руководством республиканцев подали судебные иски против нового правила, которое должно вступить в силу 4 января.

Представительница Министерства труда Сима Нанда заявила, что ведомство "уверено в своих юридических полномочиях" издать правило, выполняемое Управлением по охране труда (OSHA). По ее словам, "закон о безопасности и гигиене труда прямо дает OSHA право действовать быстро в чрезвычайной ситуации, когда агентство считает, что работники подвергаются серьезной опасности, и для их защиты необходимы новые стандарты. Мы полностью готовы защищать этот стандарт в суде".

По данным Белого дома, разные правила администрации о вакцинах распространяются на 100 млн сотрудников, что составляет около двух третей рабочей силы США.

В среднем около 1100 американцев ежедневно умирают от COVID-19, большинство из них не вакцинированы. COVID-19 унес жизни около 750 тысяч человек в США.

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