19 человек погибли в аварии в Мексике — грузовик врезался в шесть авто

В Мексике по меньшей мере 19 человек погибли в результате аварии на шоссе, соединяющем Мехико с городом Пуэбла.

Источник: AFP со ссылкой на федеральное дорожное управление CAPUFE

Детали: Еще трое получили ранения, их госпитализировали.

Отмечается, что грузовик врезался сразу в шесть автомобилей. Некоторые машины загорелись после удара. Уточняется, что этот участок шоссе был закрыт для движения транспорта.

Напомним: В мае 23 человека погибли и около 70 получили ранения в результате падения эстакады метро в Мехико.