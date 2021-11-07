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19 человек погибли в аварии в Мексике — грузовик врезался в шесть авто

Воскресенье, 7 ноября 2021, 03:31
19 человек погибли в аварии в Мексике — грузовик врезался в шесть авто
APA.AZ

В Мексике по меньшей мере 19 человек погибли в результате аварии на шоссе, соединяющем Мехико с городом Пуэбла.

Источник: AFP со ссылкой на федеральное дорожное управление CAPUFE

Детали: Еще трое получили ранения, их госпитализировали.

Отмечается, что грузовик врезался сразу в шесть автомобилей. Некоторые машины загорелись после удара. Уточняется, что этот участок шоссе был закрыт для движения транспорта.

Напомним: В мае 23 человека погибли и около 70 получили ранения в результате падения эстакады метро в Мехико.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Мексикаавария
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