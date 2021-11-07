19 человек погибли в аварии в Мексике — грузовик врезался в шесть авто
Воскресенье, 7 ноября 2021, 04:31
В Мексике по меньшей мере 19 человек погибли в результате аварии на шоссе, соединяющем Мехико с городом Пуэбла.
Источник: AFP со ссылкой на федеральное дорожное управление CAPUFE
Детали: Еще трое получили ранения, их госпитализировали.
Отмечается, что грузовик врезался сразу в шесть автомобилей. Некоторые машины загорелись после удара. Уточняется, что этот участок шоссе был закрыт для движения транспорта.
Напомним: В мае 23 человека погибли и около 70 получили ранения в результате падения эстакады метро в Мехико.