ЕС: Британия должна пойти на уступки в споре по протоколу Северной Ирландии
ЕС утверждает, что Великобритания должна пойти на уступки для разрешения тупикового торгового спора по поводу Северной Ирландии после Brexit.
Источник: Politico
Детали: Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович и министр Великобритании по Brexit Дэвид Фрост встретились в пятницу в Брюсселе, чтобы обсудить разногласия по торговле через Ирландское море и так называемому протоколу Северной Ирландии, который регулируюет это. Три недели технических переговоров пока не смогли разрешить споры, и пятничная встреча также закончилась тупиком.
Шефчович сказал, что Великобритания не идет на уступки, и настаивал на том, что ЕС уже приложил значительные усилия для достижения общей позиции, выдвинув в октябре всеобъемлющий и беспрецедентный пакет предложений. Он предупредил, что если Британия применит статью 16 и так приостановит действие протокола или его частей, такой шаг будет иметь серьезные последствия для Северной Ирландии и для отношений между ЕС и Великобританией.
Официальные лица ЕС и Великобритании продолжат переговоры по протоколу на следующей неделе. Ожидается, что Фрост и Шефчович снова встретятся 12 ноября в Лондоне.
Что предшествовало: В середине октября ЕС предложил Британии уступки насчет режиму ввоза товаров в Северную Ирландию, которые отменят около 80% проверок на продукцию, которая продается в супермаркетах.
Напомним:
- Протокол для Северной Ирландии является частью соглашения о Brexit.
- Протокол позволит избежать жесткой границы на острове Ирландия, сохраняя Северную Ирландию на едином рынке товаров ЕС. Но профсоюзы утверждают, что он создает торговую границу между Британией и Северной Ирландией. Они говорят, что это подрывает конституционное положение Северной Ирландии как части Великобритании.
- В конце июля Великобритания заявила, что протокол Brexit по Северной Ирландии от начала ложный и что она хочет его существенно переписать. В ЕС заявили, что не согласятся на просмотр протокола.