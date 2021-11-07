ЕС: Британия должна пойти на уступки в споре по протоколу Северной Ирландии

ЕС утверждает, что Великобритания должна пойти на уступки для разрешения тупикового торгового спора по поводу Северной Ирландии после Brexit.

Источник: Politico

Детали: Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович и министр Великобритании по Brexit Дэвид Фрост встретились в пятницу в Брюсселе, чтобы обсудить разногласия по торговле через Ирландское море и так называемому протоколу Северной Ирландии, который регулируюет это. Три недели технических переговоров пока не смогли разрешить споры, и пятничная встреча также закончилась тупиком.

Шефчович сказал, что Великобритания не идет на уступки, и настаивал на том, что ЕС уже приложил значительные усилия для достижения общей позиции, выдвинув в октябре всеобъемлющий и беспрецедентный пакет предложений. Он предупредил, что если Британия применит статью 16 и так приостановит действие протокола или его частей, такой шаг будет иметь серьезные последствия для Северной Ирландии и для отношений между ЕС и Великобританией.

Официальные лица ЕС и Великобритании продолжат переговоры по протоколу на следующей неделе. Ожидается, что Фрост и Шефчович снова встретятся 12 ноября в Лондоне.

Что предшествовало: В середине октября ЕС предложил Британии уступки насчет режиму ввоза товаров в Северную Ирландию, которые отменят около 80% проверок на продукцию, которая продается в супермаркетах.

Напомним: