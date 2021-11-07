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ЕС: Британия должна пойти на уступки в споре по протоколу Северной Ирландии

Воскресенье, 7 ноября 2021, 06:36
JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images

ЕС утверждает, что Великобритания должна пойти на уступки для разрешения тупикового торгового спора по поводу Северной Ирландии после Brexit.

Источник: Politico

Детали: Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович и министр Великобритании по Brexit Дэвид Фрост встретились в пятницу в Брюсселе, чтобы обсудить разногласия по торговле через Ирландское море и так называемому протоколу Северной Ирландии, который регулируюет это. Три недели технических переговоров пока не смогли разрешить споры, и пятничная встреча также закончилась тупиком.

Шефчович сказал, что Великобритания не идет на уступки, и настаивал на том, что ЕС уже приложил значительные усилия для достижения общей позиции, выдвинув в октябре всеобъемлющий и беспрецедентный пакет предложений. Он предупредил, что если Британия применит статью 16 и так приостановит действие протокола или его частей, такой шаг будет иметь серьезные последствия для Северной Ирландии и для отношений между ЕС и Великобританией.

Официальные лица ЕС и Великобритании продолжат переговоры по протоколу на следующей неделе. Ожидается, что Фрост и Шефчович снова встретятся 12 ноября в Лондоне.

Что предшествовало: В середине октября ЕС предложил Британии уступки насчет режиму ввоза товаров в Северную Ирландию, которые отменят около 80% проверок на продукцию, которая продается в супермаркетах.

Напомним:

  • Протокол для Северной Ирландии является частью соглашения о Brexit.
  • Протокол позволит избежать жесткой границы на острове Ирландия, сохраняя Северную Ирландию на едином рынке товаров ЕС. Но профсоюзы утверждают, что он создает торговую границу между Британией и Северной Ирландией. Они говорят, что это подрывает конституционное положение Северной Ирландии как части Великобритании.
  • В конце июля Великобритания заявила, что протокол Brexit по Северной Ирландии от начала ложный и что она хочет его существенно переписать. В ЕС заявили, что не согласятся на просмотр протокола.

Темы: ЕСБритания
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