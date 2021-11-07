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Погода: в начале недели будет тепло

Воскресенье, 7 ноября 2021, 08:29
Погода: в начале недели будет тепло
Осень, фото pixabay

В понедельник и вторник в Украине будет облачная с прояснениями погода, достаточно теплая как для ноября, преимущественно без осадков.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 8-9 ноября в центральных, ночью в северных и западных областях, днем ​в Карпатском регионе местами небольшой дождь. Ночью в Карпатах возможен мокрый снег. На остальной территории без осадков.

В понедельник температура ночью 2-7° тепла, днем ​​7-12°, на западе страны 4-9° тепла. В южных областях ночью 4-9° тепла, днем ​​от +13° до +18°.

Во вторник в западных и северных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем ​​5-10° с отметкой "плюс".

В столичном регионе 8-9 ноября без осадков, лишь ночью 8 ноября местами небольшой дождь. Температура 8 ноября ночью 2-7° тепла, днем ​​до +12°, 9 ноября ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Погода 8 ноября
Погода 8 ноября

Напомним: В воскресенье, 7 ноября, в Украине преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе днем ​​небольшой дождь, ветер юго-западный. Температура днем ​​от +7° до +12°, на юге около +15°.

Темы: погода
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