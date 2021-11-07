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После акции под тюрьмой, где держат Саакашвили, сообщили о двух задержаниях и одной смерти

Воскресенье, 7 ноября 2021, 12:19
После акции под тюрьмой, где держат Саакашвили, сообщили о двух задержаниях и одной смерти
Фото AFP/Getty Images

Во время вечерней акции оппозиции под тюрьмой в Руставе, где находится экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили, двое были задержаны за провокационное поведение и один мужчина умер из-за сердечного приступа.

Источник: "Европейская правда" со ссілкой на "Новости-Грузия"

Детали: Задержание в полиции объяснили тем, что эти двое граждан были в нетрезвом состоянии и оскорбляли окружающих. Есть свидетельства о том, что они якобы нецензурно выражались в адрес основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, премьера Ираклия Гарибашвили и других представителей власти. Задержание сопровождалось столкновением полиции с другими участниками акции.

Также сообщается, что во время акции у одного из протестующих, мужчины среднего возраста, случился сердечный приступ. Директор Центральной больницы Рустави сообщил СМИ, что его привезли в учреждение уже мертвым.

Напомним, вечером 6 ноября оппозиция начала бессрочную акцию под тюрьмой, где содержат Саакашвили, требуя перевести голодающего экспрезидента в частную клинику. В партии Саакашвили обещают, что протест будет "растущим и перманентным", а демонстранты "не разойдутся до тех пор, пока не спасут Саакашвили".

После основной части акции около двух десятков сторонников Саакашвили остались на ночь в палаточном городке. Около десятка из них, как сообщается, объявили голодовку.

За несколько часов до начала акции в Службе государственной безопасности Грузии провели брифинг, заявив, что Саакашвили из тюрьмы якобы планирует государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти. По версии ведомства, в планы экс-президента входит блокировка различных государственных ведомств в Тбилиси, перекрытие дорог, а также убийство одного из лидеров оппозиции.

Ранее Министерство юстиции Грузии выступило с инициативой судить Михаила Саакашвили по новым обвинениям по особой процедуре – вне помещения суда. Основанием для этой рекомендации, как утверждает министр, является необходимо защитить общественный порядок и жизнь самого Саакашвили.

Темы: СаакашвилиГрузия
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