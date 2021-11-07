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Запрет абортов: власти Польши отреагировали на протесты после смерти беременной женщины

Воскресенье, 7 ноября 2021, 15:18
Изабела, скрин с видео

В Министерстве здравоохранения Польши обнародовали комментарий в связи с массовыми протестами из-за смерти молодой беременной женщины, там напомнили, что врачи в случае кровотечения или воспаления имеют право делать аборт.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Детали: В Минздраве страны отметили, что в случае наступления состояния, угрожающего жизни или здоровью беременной, в том числе воспалительный процесс или кровотечение, немедленное прерывание беременности законно, и достаточным основанием для решения врача может быть одна из вышеупомянутых причин.

В то же время у умершей женщины отошли воды, а это состояние само по себе не является показанием для прерывания беременности. О кровотечении у погибшей женщины речь не шла – она умерла от развившегося сепсиса.

Министерство теперь предлагает польским врачам в ситуациях преждевременного отхождения вод сначала убедиться в том, что воды действительно отошли, взять образцы у беременной и сделать анализы, контролировать состояние женщины – количество ударов сердца, давление, при определенных условиях ввести антибиотики.

В случае "признаков угрозы жизни плода… может быть рассмотрено прерывание беременности. Решение остается за женщиной после предоставления исчерпывающей информации относительно угрозы жизни плода и его шансов выжить".

Дословно Минздрав Польши: "Подчеркиваем, что врачи не должны бояться принимать очевидные решения исходя из своего опыта и профессиональных знаний".

Предыстория: 30-летняя Изабела попала в больницу на 22-й неделе беременности после преждевременного отхода околоплодных вод в конце сентября. По словам адвоката семьи умершей, врачи ждали смерти плода, чтобы сделать аборт, вместо этого ушла из жизни молодая женщина.

Адвокат называет Изабелу первой жертвой почти полного запрета абортов в Польше. У умершей остались 9-летний ребенок и муж.

В больнице, где произошла трагедия, заявили, что дело расследует прокуратура, однако заверили, что решение по Изабеле врачи принимали с учетом действующих в Польше правовых положений.

Десятки тысяч человек в субботу, 6 ноября, вышли на улицы около 70 польских городов в память о погибшей Изабеле. Она умерла в результате септического шока в больнице, поскольку ей не сделали аборт, несмотря на проблемную беременность.

Темы: Польшаправа человека
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