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В Польше показали новое видео с границы: мигранты пытаются атаковать пограничников

Воскресенье, 7 ноября 2021, 15:59
Скрин с видео

Министерство обороны Польши опубликовало новое видео, снятое на границе с Беларусью, где видно, как некоторые мигранты пытаются атаковать пограничников.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На записи можно видеть, как несколько молодых людей бросают ветки или камни в направлении человека с польской стороны, держащего камеру.

"Польские военные и пограничники встречаются с такими ситуациями ежедневно. Сегодня группа молодых мигрантов атаковала наш патруль в присутствии по меньшей мере одного белорусского пограничника", - заявило ведомство в своем Twitter.

"Ситуация на границе становится все более напряженной. Такие случаи - уже обыденные. Мы должны быть благодарны нашим военным и пограничникам за их службу", - прокомментировал министр обороны Мариуш Блащак.

На днях ведомство публиковало фото с белорусскими пограничниками возле забора на границе со специальным инструментом для резки металла. Также заявляли, что белорусский пограничник попытался выстрелить в направлении польских военных из сигнального пистолета, другие словесно угрожали стрелять.

Как известно, с лета 2021 года европейские соседи Беларуси, особенно Литва и Польша, страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов, который они считают гибридной атакой режима Александра Лукашенко.

В пограничной службе Польши заявляют, что с начала года было зафиксировано более 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. Большинство, около 17300, состоялись в октябре, 7700 – в сентябре, более 3500 – в августе.

Со 2 сентября в пограничной полосе с Беларусью в Подлясском и Люблинском воеводствах ввели чрезвычайное положение.

На границе начнут сооружение постоянного забора высотой более 5 метров и протяженностью 180 км.

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Темы: границаПольша
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