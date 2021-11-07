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У Зеленского заявили, что Нормандский формат "под большим вопросом"

Воскресенье, 7 ноября 2021, 15:35
У Зеленского заявили, что Нормандский формат под большим вопросом
Сергей Никифоров, фото ОП

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявляет, что продолжение Нормандского формата находится "под большим вопросом".

Источник: Никифоров в эфире телеканала "Дом"

Детали: Журналист спросил пресс-секретаря президента, готов ли Зеленский вынести вопрос экологических проблем Донбасса на уровень Нормандского формата.

Прямая речь Никифорова: "У меня нет сейчас однозначного ответа. Сам Нормандский формат, его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в Нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются.

То есть тут и политическая часть, политическая повестка Нормандского формата под большим вопросом, что говорить об экологии. Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в Нормандском формате".

Справка: В последний раз советники лидеров "нормандской четверки" собрались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого лидеры стран встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.

Предыстория:

  • 12 октября в Париже заявили о проведении в ближайшие недели встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки".
  • Это заявление последовало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем отдельно другой разговор с президентом России Владимиром Путиным.
  • В то же время Лавров заявил, что встречи министров в Нормандском формате в ближайшее время не будет, и что Украина, по словам Лаврова, якобы "искажает факты" и "не выполняет прошлые договоренности".
  • 4 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия направила свои предложения Германии, Франции и Украине относительно того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел. По мнению Кулебы, эти предложения лишь подтверждают, что Россия продолжает избегать встреч.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийнормандский формат
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