У Зеленского заявили, что Нормандский формат "под большим вопросом"

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявляет, что продолжение Нормандского формата находится "под большим вопросом".

Источник: Никифоров в эфире телеканала "Дом"

Детали: Журналист спросил пресс-секретаря президента, готов ли Зеленский вынести вопрос экологических проблем Донбасса на уровень Нормандского формата.

Прямая речь Никифорова: "У меня нет сейчас однозначного ответа. Сам Нормандский формат, его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в Нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются.

То есть тут и политическая часть, политическая повестка Нормандского формата под большим вопросом, что говорить об экологии. Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в Нормандском формате".

Справка: В последний раз советники лидеров "нормандской четверки" собрались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого лидеры стран встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.

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