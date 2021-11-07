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Стало известно имя погибшего в воскресенье бойца

Воскресенье, 7 ноября 2021, 17:27
Стало известно имя погибшего в воскресенье бойца
Виталий Павлысько, фото Яворовской РГА

Военным, погибшим в воскресенье в районе ООС, является уроженец города Яворова Львовской области, главный сержант 24 ОМБр Виталий Павлысько.

Источник: Яворовская РГА

Дословно: "Сегодня в районе проведения Операции Объединенных сил погиб уроженец г. Яворова – главный сержант Павлысько Виталий Николаевич, военнослужащий военной службы по контракту 24 ОМБр".

Детали: 29 ноября военному должно было исполниться 48 лет.

Он принимал участие в боевых действиях с 2015 года.

У военнослужащего остались жена, сын, дочь и родители.

Что предшествовало: В результате вражеских обстрелов в зоне ООС в воскресенье один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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