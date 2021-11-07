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"Шахтер" одолел "Колос" и обошел "Динамо"

Воскресенье, 7 ноября 2021, 18:59
фото из Твиттера "Шахтера"

В матче 14 тура украинской Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" со счетом 3:1 обыграл "Колос" из Ковалевки.

Источник: трансляция поединка в воскресенье 7 ноября в Ковалевке

Детали: На 14-й минуте после паса с фланга Николай Матвиенко пробивает ворота "Колоса" – 1:0. У хозяев поля было несколько ударов со среднего расстояния, но мимо ворот. На 25-й минуте счет становится 2:0. Фернандо выбежал один на один с голкипером "Колоса" и пробил в угол ворот – 1:0. "Колос" сразу имел голевой момент, но удар Володмира Лысенко пришелся мимо ворот.

На 41-й минуте "Колос" добавляет интригу в игре. Александр Ильин с метров 13 пробил в угол ворот Анатолия Трубина -2:1.

Во втором тайме "Колос" не закрылся и было пару случаев у ворот "Шахтера". В одном из моментов Ильин снова пробивал и на этот раз сейв выдал Трубин. На 72-й минуте "Шахтер" делает счет 3:1. Михаил Мудрик забежал в штрафную "Колоса" и пробил мимо вратаря – 3:1.

Уже в добавленное арбитром время Ильин после стандарта попал в перекладину ворот "Шахтера".

После победы над "Колосом" "Шахтер" возглавил турнирную таблицу, опережая "Динамо", но у обеих команд одинаковое количество очков.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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