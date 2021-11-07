Меркель рассказала, будет ли заниматься политикой после ухода с должности

Многолетний канцлер Германии Ангела Меркель, пока продолжающая правительственную деятельность, не планирует заниматься политикой после избрания нового канцлера.

Источник: Меркель в интервью DW

Прямая речь: "Насчет вопроса о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой.

Я не стану разрешать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза, на международном уровне".

Детали: Меркель призналась, что пока не знает, чем будет заниматься дальше.

"Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову", - сказала она.

Что предшествовало: 26 октября у Меркель, которая 16 лет была канцлером Германии, истек срок полномочий. Однако президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил ее продлить правительственную деятельность до избрания нового канцлера.

СДПГ, "Зеленые" и "свободные демократы" начали официальные переговоры о коалиции. Они хотят, чтобы лидер социал-демократов Олаф Шольц был избран канцлером на неделе, которая начинается с 6 декабря.

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